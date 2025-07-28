Трамп теперь «не так заинтересован» в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах» с президентом России Владимиром Путиным. Так он ответил на вопрос журналиста о возможности встречи с российским коллегой, передает агентство Reuters.

Утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу президентом России и США на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине в период нахождения там Владимира Путина. Представитель Кремля заявил, что такая встреча может состояться, если Дональд Трамп будет находиться в Пекине в это же время. При этом Дмитрий Песков указал, что предметная подготовка к такой встрече не ведется.

Ранее у президентов США и России состоялось несколько телефонных разговоров, в ходе которых обсуждались вопросы украинского конфликта и обстановка на Ближнем Востоке. Последний контакт двух лидеров состоялся 3 июля. По гго итогам президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень расстроен» беседой. При этом свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, господин Трамп назвал «хорошим».

Анастасия Домбицкая