Трамп пригрозил санкциями партнерам России в случае отсутствия сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные санкции против партнеров России, если прогресс в урегулировании конфликта на Украине не будет достигнут. Об этом сказал журналистам по итогам переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Перед отъездом в Шотландию американский лидер говорил, что введет вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. Он допускал, что это может произойти раньше установленного им дедлайна для заключения сделки в 50 дней.

14 июля Дональд Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины в отношении стран, покупающих российские товары, если Москва не достигнет мирного соглашения с Киевом за 50 дней. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс говорила, что этот срок не строго фиксирован и будет оцениваться по мере переговоров. Сегодня американский лидер пообещал сократить дедлайн для заключения мирного соглашения. Он допустил, что срок может быть урезан до 10-12 дней. По его словам, о сроках будет объявлено «сегодня вечером или завтра».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Анастасия Домбицкая