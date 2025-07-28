Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по миру на Украине составит 10–12 дней, передает агентство Reuters. Об этом он сказал по итогам переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

«Я собираюсь установить новый срок — примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса»,— сказал господин Трамп.

Часом ранее, беседуя с журналистами, американский лидер предупредил, что намерен сократить срок в 50 дней, который ранее дал России для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным.

14 июля президент США поставил России ультиматум: за 50 дней договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Анастасия Домбицкая