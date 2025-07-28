Кредиты разложили по делам

“Ъ” стали известны подробности расследования масштабных хищений в банке «Интеркоммерц», недавно фигурировавшем в уголовном деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. По обвинению в мошенничестве и растрате в розыск объявлены учредитель кредитного учреждения Павел Крыжановский, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский и бенефициар нескольких иностранных компаний Андрей Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первые уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило еще в 2016 году. В марте было начато расследование, основным фигурантом которого стал экс-предправления ООО «Коммерческий банк (КБ) “Интеркоммерц”» Александр Бугаевский. По версии следствия, из кредитного учреждения были выведены значительные суммы средств, похищенных при его участии (их размер следствие не раскрывало), которые позже перевели на счета компаний Tourinvest Services Limited и Fromarc Investments Limited, владельцем которых, по данным правоохранителей, является предприниматель Андрей Захаров.

Банк «Интеркоммерц» существовал с 1991 по 2016 год. В январе Центробанк России после проверки предписал создать кредитной организации резервы на 3 млрд руб. После этого, как считают правоохранители, из кредитного учреждения начали выводить деньги. Лицензии кредитное учреждение лишилось через месяц. КБ был признан банкротом.

Второе дело было возбуждено в сентябре 2016-го. Согласно материалам следствия, председатель правления банка Бугаевский вместе с сообщниками похитили облигации федерального займа.

Наибольший резонанс получило уголовное дело о хищении средств банка «Интеркоммерц», в котором помимо господина Бугаевского фигурировали бывший замминистра обороны Тимур Иванов и экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов (двое последних уже получили внушительные сроки лишения свободы).

По версии правоохранителей, с которой согласился суд, злоумышленники были причастны к выводу в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты.

Наконец, последнее на данный момент дело — об особо крупной растрате и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ) — датируется маем 2025 года. В материалах расследования говорится, что фигуранты выдавали невозвратные кредиты фиктивным заемщикам, а затем отмывали деньги. Кроме того, Павел Крыжановский и Андрей Захаров обвиняются в присвоении денежных средств, выданных Saga Handels GmbH под видом погашения кредита. Бенефициаром этой компании выступает господин Захаров.

С просьбой заочно арестовать фигурантов следствие на прошлой неделе, как рассказывал “Ъ”, обратилось в Басманный районный суд Москвы. 23 июля суд заочно отправил на два месяца в СИЗО Павла Крыжановского. Через три дня на такой же срок мера пресечения в виде содержания под стражей заочно была избрана и Андрею Захарову.

Защита обвиняемых считает, что следствие предоставило недостаточно данных, подтверждающих причастность фигурантов к инкриминируемым им преступлениям.

Доводы следствия о том, что обвиняемые могут помешать расследованию или скрыться от правоохранителей, адвокаты назвали необъективными. Незаконным они сочли и объявление фигурантов в международный розыск, так как решение об аресте должно было приниматься перед этим.

В случае с господином Крыжановским также было отмечено, что он еще до возбуждения дела в 2016 году поселился за границей и туда ему уведомления о следственных действиях не приходили. Адвокат также заверил, что учредитель банка планирует прийти в СКР для дачи объяснений, а его адрес проживания известен и он де-факто не скрывается от следствия.

Суд с доводами защитников не согласился. По мнению судьи, оба арестованных могут попытаться скрыть или уничтожить доказательства, запугать или подкупить свидетелей либо как-нибудь еще помешать следователям. В случае с Павлом Крыжановским председательствующий пришел к выводу, что у него было достаточно времени для того, чтобы прибыть к следователю или объяснить, почему он не может явиться на допрос.

Адвокат учредителя банка Крыжановского обжаловал судебное решение.

Никита Черненко