Тимуру Иванову строят новые взятки

Под занавес расследования уголовного дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменяется в вину получение взяток на сумму 1,185 млрд руб., стало известно, что Следственный комитет намерен предъявить ему обвинения по двум новым коррупционным эпизодам. Один может быть связан с получением взятки в размере 152 млн руб. в виде займа сельхозпредприятию ООО «Агрокомплекс "Русское село"», второй же, как стало известно “Ъ”, касается строительства бани с котельной за 56 млн руб. рядом с загородным домом бывшей жены чиновника Светланы Захаровой. Последний уже конфисковали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У бывшего замминистра Иванова (справа) может появиться третье дело с двумя взятками

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ У бывшего замминистра Иванова (справа) может появиться третье дело с двумя взятками

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что СКР планирует предъявить Тимуру Иванову новое обвинение, “Ъ” сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, первый эпизод связан с получением взятки в размере 152 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). О нем участники расследования узнали из показаний гендиректора компании «Волжский берег» Сергея Бородина, заключившего с Генеральной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В нем речь идет о предоставлении тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере более 112 млн руб. сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс "Русское село"», учредителем которого является Сергей Бородин.

Последнего СКР считает неформальным деловым партнером господина Иванова, с которым тот совместно руководил деятельностью ряда компаний. В сумму взятки следствие планирует в том числе включить и уставный капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн руб., которые на расчетный счет компании внес учредитель агрокомплекса. Предприятие занималось поставками на российские прилавки консервированных овощей и томатной пасты.

Второй эпизод появился благодаря показаниям другого подельника господина Иванова, также признавшего вину, но не заключавшего с прокуратурой сделки,— совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Он сообщил, что в 2023 году его фирма безвозмездно построила рядом с домом бывшей жены господина Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе баню с котельной стоимостью в 56 млн руб. Сделано это было в обмен на покровительство высокопоставленного чиновника. Дело по данному эпизоду, по сведениям “Ъ”, было возбуждено в мае 2025 года.

Напомним, что заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его доверенное лицо, глава компании «Волжский берег» Сергей Бородин были арестованы 24 апреля 2024 года. Им предъявили обвинение в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму не менее 1,185 млрд руб. По версии ГСУ СКР, в 2018–2023 годах господа Иванов и Бородин получали откаты от одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства, совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина не живыми деньгами, а услугами — реставрацией и строительством принадлежащей господину Иванову недвижимости: ремонтом здания усадеб, расположенных в Чистом переулке Москвы, а также в деревне Панкратово Тверской области. Впоследствии за эти взятки, считает следствие, господин Иванов помог компании господина Фомина заключить контракты с Минобороны на несколько миллиардов рублей. Оказавшемуся в СИЗО 26 апреля 2024 года предпринимателю инкриминировали дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Что касается новых эпизодов, то пока непонятно, включат ли их в первое дело господина Иванова или они лягут в основу нового расследования.

Адвокат господина Иванова Тимур Балуев заявил “Ъ”, что его подзащитный пока не допрашивался «ни по каким новым эпизодам». При этом защитник сомневается в том, что следствие успеет предъявить новое обвинение его подзащитному до окончания предельного срока содержания под стражей, который составляет 18 месяцев и истечет 23 октября. Ранее, 21 июля, Мосгорсуд продлил господам Иванову, Бородину и Фомину срок ареста до этой даты.

По закону за месяц до истечения предельного срока ареста следствие должно предъявить фигурантам обвинение в окончательной редакции, объявить об окончании расследования и начать знакомить с материалами дела. В противном случае их придется освободить.

Впрочем, выйти господину Иванову на свободу не грозит.

Он уже осужден на 13 лет лишения свободы со штрафом в 100 млн руб. по другому уголовному делу, которое хоть и было возбуждено позже первого, но ушло в суд первым. Мосгорсуд 1 июля согласился с доводами следствия о причастности замминистра к выводу 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» в 2016 году и хищении 216,6 млн руб. при закупке в 2015 году двух паромов для Керченской переправы. Господин Иванов был признан виновным в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его бывший подчиненный, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов за совершение аналогичных преступлений получил двенадцать с половиной лет заключения со штрафом в 25 млн руб. Приговор в силу не вступил, поскольку его обжаловали фигуранты. Тимур Иванов свою вину ни по первому, ни по второму делу не признает и, по данным “Ъ”, не планирует признавать и по третьему.

По словам его адвокатов, ни подзащитный, ни Минобороны не имели никакого отношения к деятельности агрокомплекса «Русское село». «Эта совершенно частная, коммерческая история. Насколько мне известно, заем был частично возвращен и проценты по нему уплачивались. Каким образом это может быть изображено следствием в виде взятки, я ума не приложу, даже если предположить, что за компанией "Проопт" стоял Фомин и дал деньги взаймы на бизнес Бородину»,— заявил “Ъ” господин Балуев.

Напомним, что в ходе следствия СМИ сообщали об аресте имущества господина Иванова на сумму 2,5 млрд руб.

Защита эту информацию опровергала. При вынесении приговора по первому делу Мосгорсуд постановил конфисковать у господина Иванова имущество на сумму 216 млн руб., обратив в доход государства найденные у него при обысках и на счетах средства на сумму более 66,5 млн руб., а также $13,5 тыс. и €14,7 тыс. В доход государства также были обращены элитная квартира на Поварской улице и загородный дом в Красногорске, фигурирующий в новом деле о взятке. Интересно, что само жилье оценивается всего в 8,8 млн руб. При этом дом с участком после развода остались у бывшей жены господина Иванова Светланы Захаровой (Маниович). Учитывая это обстоятельство, непонятно, как может быть исполнен приговор в этой части.

При этом, как стало известно “Ъ”, на днях Басманный суд в рамках первого дела господина Иванова продлил на три месяца срок ареста более 40 счетов, открытых родственниками экс-замминистра обороны в различных российских банках. Следствие полагает, что «денежные средства, добытые преступным путем», экс-замминистра обороны распределял среди своих родственников и доверенных лиц, в том числе отца, матери, бывшей супруги Светланы Маниович (ныне Захаровой) и нынешней гражданской жены Марии Китаевой. Суд констатировал, что официальные доходы последних были «явно несоразмерны суммам денежных средств, находившихся на счетах указанных лиц». К примеру, госпожи Маниович: на ее счетах следователи нашли более 102,7 млн руб.

Мария Локотецкая