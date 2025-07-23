Учредителя банка «Интеркоммерц» заочно арестовали по делу о присвоении средств
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца учредителя ООО «Коммерческий Банк (КБ) "Интеркоммерц"» Павла Крыжановского. Ему вменяют присвоение средств в особо крупном размере. Фигуранта объявили в розыск.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В начале июля по делу о выводе средств из «Интеркоммерца» приговорили бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Следствие установило, что в 2016 году они вывели €45 млн (3,9 млрд руб. на то время) из банка, оформив фиктивные договора купли-продажи у него валюты.
Фигурантом по этому делу также проходит бывший председатель правления банка Александр Бугаевский. Его объявили в медународный розыск вместе с топ-менеджером КБ, гражданином Германии Феликсом Нойбергом. Их дела выделены в отдельное производство.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову нашли срок в банке».