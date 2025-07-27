Рубио заявил, что Трамп теряет терпение из-за России

Президент США Дональд Трамп все еще заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом глава государства разочарован, что его контакты с Россией не приводят к разрешению военных действий. Господин Трамп хочет увидеть конкретные шаги от России по установлению мира, отметил госсекретарь.

«Он (господин Трамп.— "Ъ") теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны»,— сказал госсекретарь в интервью Fox News.

Американский президент 14 июля пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из России, если власти страны не заключат мирное соглашение за 50 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что «все уже привыкли к жесткой и прямолинейной риторике» Дональда Трампа. Господин Песков считает, что президент США прибегает к ней из-за желания подтвердить свое участие в урегулировании конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».