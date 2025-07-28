Следователи завершили осмотр места падения Ан-24 близ Тынды

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области завершены следственные действия, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Обнаруженные элементы воздушного судна извлечены и направлены на хранение в специально оборудованное место, где их осмотрят следователи.

В СКР уточнили, что продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Проводятся допросы потерпевших и свидетелей, осматриваются изъятые на месте авиакатастрофы предметы и документы.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки воздушного судна нашли на склоне горы в 15 км от аэропорта Тынды. Потерпевший крушение самолет находился в эксплуатации почти 50 лет. Один из его черных ящиков был уничтожен.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».

Анна Яшина, Благовещенск