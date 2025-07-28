Комбайны проигрывают на ставках

В первой половине 2025 года сумма льготных займов, выданных аграриям Черноземья на покупку отечественной сельхозтехники, значительно снизилась. Исключением стала Белгородская область, где поддержка только выросла. В остальных регионах уменьшение выдач власти объясняют изменением механизма льготного кредитования и высокой ключевой ставкой. Продажи сельхозтехники в РФ в начале года сократились на треть. Эксперты опасаются, что в 2026-м аграрии могут столкнуться с нехваткой машин, если тенденция не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицита техники у аграриев Черноземья пока нет, но риски уже ощущаются

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дефицита техники у аграриев Черноземья пока нет, но риски уже ощущаются

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне уборочной кампании в правительствах регионов Черноземья предоставили «Ъ-Черноземье» данные о льготных кредитах на покупку техники в рамках разработанного Минсельхозом РФ механизма, который предполагает субсидии из федерального бюджета для уполномоченных банков, в свою очередь, выдающих аграриям займы по сниженной ставке.

Согласно этим данным, единственным регионом Черноземья, где господдержка обновления парка сельхозтехники увеличилась, стала Белгородская область. В 2025 году белгородским аграриям одобрили льготные займы на покупку техники и оборудования на 5,2 млрд руб., субсидии составили 472,9 млн руб. При этом за весь 2024 год представители регионального АПК потратили на технику 4,2 млрд руб. льготных кредитов при субсидиях в 339,5 млн руб. Таким образом только за полгода сумма займов выросла на 24%, а субсидий — на 39%. Для сравнения: в 2023 году Минсельхоз согласовал для белгородских аграриев займы на 6,9 млрд руб., субсидии составили 339,5 млн руб.

В других регионах Черноземья наблюдается существенное сокращение льготного кредитования и субсидирования аграриев в рамках этого механизма. В Воронежской области в 2024 году количество одобренных Минсельхозом РФ заявок снизилось более чем вдвое: с 323 в 2023-м до 139. В денежном выражении воронежские аграрии в 2024 году получили 4,2 млрд руб. льготных кредитов вместо 8,5 млрд руб. в 2023-м. Субсидии сократились со 157 до 105 млн руб. А в первом полугодии 2025-го было одобрено только 32 заявки на 453 млн руб. при субсидии в 35 млн руб.

Как отметили в областном министерстве сельского хозяйства, сокращение объемов поддержки связано как с ростом ключевой ставки ЦБ, так и с изменением механизма льготного кредитования. Если до 2024 года льготные займы выдавались по ставке не выше 5%, то затем формулы расчета стали плавающими, разными для «приоритетных» (селекция, генетика, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, хлебопекарные и мукомольные производства, первичная переработка животноводства) и остальных подотраслей АПК. В итоге при ключевой ставке ЦБ в 20% (с 25 июля снижена до 18%) кредит на покупку отечественного комбайна был доступен для растениеводов под 12%. 30 июня Минсельхоз РФ увеличил размер субсидии таким образом, что при действующей ставке ЦБ льготная ставка по кредиту снизилась до 8%.

Зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что в регионе нет дефицита новой сельхозтехники: «Аграрии региона полностью обеспечены ею. Понятно, что проблемы бывают, но на сегодняшний день я не вижу нехватки»

Существенно сократилась господдержка покупки сельхозтехники и в Орловской области. В 2024 году аграриям региона одобрили 25 заявок (30 в 2023-м) на 2,4 млрд руб. (3 млрд руб. годом ранее) при субсидии в 11,9 млн руб. (50,4 млн руб. годом ранее). А в первой половине нынешнего года было одобрено только шесть заявок на 391,6 млн руб., субсидия составила 13 млн руб. Аналогичная тенденция — в Тамбовской области. Местным аграриям в 2024 году одобрили льготные кредиты на 6,5 млрд руб. (7,5 млрд руб. в 2023-м) с субсидией в 112 млн руб. (215,3 млн руб. в 2023-м). В этом году сокращение господдержки усилилось: за пять месяцев представителям отрасли одобрили займы всего на 1,1 млрд руб., в то время как за аналогичный период 2024 года было одобрено уже 4,3 млрд. Субсидия за январь-май достигла 50,7 млн руб. против 107,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Правительства Курской и Липецкой областей в ответ на запросы «Ъ-Черноземье» не смогли предоставить аналогичные данные.

Субсидии регионального уровня на покупку техники для АПК в Черноземье В трех регионах Черноземья, в Белгородской, Воронежской и Орловской областях, выделяются не только федеральные, но и региональные субсидии на покупку отечественной сельхозтехники, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительствах этих субъектов. Читать далее

По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-мае 2025 года сократились на 32,8% год к году — до 62,7 млрд руб. Падение рынка на треть, как следует из данных ассоциации, фиксировалось с первого квартала. Основные причины, по мнению представителей «Росспецмаша»,— «высокая ключевая ставка и низкая доходность аграрного бизнеса».

Профессор Воронежского агроуниверситета (ВГАУ) Владимир Шевченко отмечает, что господдержка на обновление парка сельхозтехники сокращается одновременно с ростом нагрузки на имеющиеся машины: «Сегодня нагрузка на комбайн увеличилась по сравнению с советским временем чуть ли не вдвое. А нормативные потери за каждый день уборки составляют 30-35 кг с гектара. По стране только на этом мы теряем около 15 млн т зерна в год»

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что в 2025 году проблем из-за сокращения господдержки на покупку техники отрасль еще не почувствует, но они могут проявиться позднее. «Этот фактор пока не стал значимым,— полагает эксперт.— Проблема есть, она усугубляется, но еще не приобрела острый характер. Дело в том, что у нас были рекордные покупки сельхозтехники в предыдущие годы. Но, если тенденция сохранится, в следующем году нехватка техники может начать играть более серьезную роль для отрасли».

Юрий Голубь