Сельхозтехника едет под откос

Предприятия сельхозмашиностроения отреагировали на резкое падение продаж — почти на 33% — сокращением производственных планов и переносом корпоративных отпусков. Снижение ставки ЦБ пока ситуацию не изменит, считают эксперты, указывая на риски возможного закрытия заводов. К росту рынок может вернуться в течение двух лет после выхода сельхозпроизводителей на стабильную прибыль, полагают в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе—мае сократились на 32,8% год к году, до 62,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». Падение рынка на треть, как следует из данных ассоциации, фиксировалось с первого квартала (см. “Ъ” от 12 мая). Главные причины кризиса — высокая ключевая ставка ЦБ и низкая доходность аграрного бизнеса, считают участники рынка и эксперты.

Собеседники “Ъ” отмечают, что предприятия отрасли из-за резкого снижения спроса пересматривают производственные планы, переходят на сокращенную рабочую неделю, объявляют внеплановые корпоративные отпуска, а в некоторых случаях — уходят в простой. В частности, о переходе на неполную рабочую неделю заявил челябинский завод «Трактор». В «Ростсельмаше» сообщили “Ъ” о сокращении производственной программы и переносе ежегодного отпуска с сентября на июнь. Гендиректор ГК «Кировский завод» (включает Петербургский тракторный завод (ПТЗ)) Сергей Серебряков рассказал “Ъ”, что ПТЗ на сокращенную рабочую неделю не перешел. «Но при этом необходимо отметить, что рынок сильно снизился. Решение о рабочем режиме мы будем принимать в конце июля исходя из ситуации»,— добавил топ-менеджер.

Ситуация со спросом, уточняют источники “Ъ”, усугубляется затовариванием на рынке сельхозтехники — как российского, так и импортного производства. Совладелец «Ростсельмаша», президент «Росспецмаш» Константин Бабкин оценивал размер товарных остатков на десяти крупнейших сельхозмашиностроительных предприятиях к середине марта в 62 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 апреля).

По данным «Росспецмаша», падение отгрузок за январь—май фиксируется практически по всем основным видам сельхозтехники. Значительнее всего просел сегмент зерноуборочных комбайнов — на 61,1% год к году. Значительный рост продаж показывают только машины для внесения удобрений (см. график). Импортная сельхозтехника продается еще хуже: среднее падение по итогам января—мая — около 40%, добавляет председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.

Снижение ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт, отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, не окажет значительного влияния на ситуацию в отрасли. «На фоне ставок по кредитам это крайне несущественно»,— уточняет эксперт. При этом, по его словам, есть риски того, что некоторые предприятия сельхозмашиностроения не смогут преодолеть кризис и закроются. Господин Алтынов также не исключает подобного сценария, но уточняет, что массового характера такие прецеденты носить не будут. «Последние пять-семь лет все жили очень хорошо. И уж пару лет — если они рачительно относятся к тем ресурсам, которые им удалось у себя консолидировать,— вполне можно прожить»,— отмечает он.

Рынок российской и импортной сельхозтехники по итогам 2025 года, вероятно, сократится примерно на 25%, прогнозирует Александр Алтынов. «Если посмотреть на 10–15 лет назад — мы жили хуже. То есть не такая, конечно, сейчас надрывная драма»,— добавляет он, уточняя, что продажи текущего года вполне могут поддержать программы «Росагролизинга». С эффективностью такой господдержки также соглашаются в «Росспецмаше». Кроме того, добавляют в ассоциации, стабилизировать ситуацию помогает новая программа льготного лизинга от Минпромторга и «Дом.РФ». Представитель производителя дорожно-строительной и специальной техники UMG считает, что рынок может вернуться к росту в течение двух лет после выхода сельхозпроизводителей на стабильную прибыль, однако это также потребует реализации льготных программ приобретения сельхозтехники.

Наталия Мирошниченко