WP: США и Катар договорятся о передаче Boeing 747 на следующей неделе

Власти США и Катара на следующей неделе планируют заключить соглашение о передаче самолета Boeing 747-8, который, как ожидается, станет «Бортом номер один» и будет использоваться для перевозок американского президента. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Катар передаст самолет Boeing Министерству обороны США в качестве безвозмездного подарка, следует из документов, с которыми ознакомилось издание. В предварительном соглашении между сторонами отдельно указан пункт о том, что передача самолета — не коррупционное деяние. «Ничто в данном документе не должно трактоваться как предложение, обещание или согласие на какую-либо форму взятки, незаконного влияния или коррупционной практики»,— указано в документе.

После передачи самолета американская сторона возьмет на себя его обслуживание. ВВС США начнут модернизацию самолета для того, чтобы он соответствовал всем критериям для президентских перевозок. Это может занять годы и стоить миллиарды долларов, отмечает WP.

О том, что США официально приняли самолет от Катара, американские СМИ писали еще в мае. Оказалось, что сделка еще не была завершена, поскольку Минобороны США потребовало внести небольшие правки в текст, пишет газета.

Намерение катарской королевской семьи подарить американскому президенту самолет стоимостью $400 млн стало политическим скандалом в США. Демократы и некоторые республиканцы раскритиковали этот жест как непрактичный и потенциально незаконный. Президент США Дональд Трамп полностью одобрил такой дар.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Очень публичная и прозрачная сделка"».