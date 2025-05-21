США официально приняли самолет для Трампа от Катара

Министерство обороны США официально приняло самолет Boeing 747, подаренный президенту Дональду Трампу королевской семьей Катара. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на подтверждение, сделанное пресс-секретарем Минобороны США Шоном Парнеллом. Он заявил, что самолет был принят «в соответствии со всеми федеральными правилами и регламентами».

О том, что администрация Дональда Трампа готовится получить самолет в подарок от королевской семьи Катара и использовать его в качестве президентского борта Air Force One, стало известно 12 мая. Эта новость вызвала разногласия в США — представители Демократической партии даже предложили начать расследовании в отношении этого подарка. Сам господин Трамп называл сделку о получении самолета «очень публичной и прозрачной».

Как пишет NYT, в Минобороны США признают, что для того, чтобы начать использовать подаренный Boeing 747 как Air Force One, нужно провести масштабную проверку самолета с точки зрения безопасности, а также его существенную модификацию. По словам господина Парнелла, «Минобороны будет работать над тем, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер безопасности и функциональных требований, предъявляемых к самолету, который будет использоваться для перевозки президента США».

Яна Рождественская