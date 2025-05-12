«Очень публичная и прозрачная сделка»

Президент США Дональд Трамп вновь стал героем шумихи у себя на родине — на этот раз из-за роскошного подарка, который ему еще не сделали, но который он на словах уже успел благодушно принять. Речь идет о самолете Boeing 747-8, который главе Белого дома предположительно решила вручить в дар катарская королевская семья для замены нынешнего устаревшего президентского борта. Юридическая команда американского президента уже заявила, что господину Трампу «законно разрешено» принять лайнер стоимостью примерно $400 млн. В стане противников республиканского лидера предсказуемо сочли это «наглой коррупцией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Новости о том, что королевская семья Катара, который Дональд Трамп посетит с визитом уже на этой неделе, решила облагодетельствовать президента США роскошным самолетом Boeing 747-8, появились в американской прессе утром 11 мая. Как, в частности, сообщила телекомпания АВС, официально о подарке будет объявлено в ближайшие дни в ходе турне Дональда Трампа по странам Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и собственно Катар.

При этом 13-летний самолет, описываемый прессой за богатство внутренней отделки как «летающий дворец», предназначен для последующего использования в качестве нового Air Force One. Правда, сначала самолет будет передан ВВС США, чтобы военные специалисты — уже за счет американских налогоплательщиков — настроили воздушное судно в соответствии со спецификациями, необходимыми для президентских поездок, сообщили источники ABC.

После же ухода Дональда Трампа с поста президента в начале 2029 года лайнер будет передан в его Фонд президентской библиотеки, чтобы нынешний хозяин Овального кабинета смог им пользоваться и после ухода с высшего государственного поста.

В Дохе меж тем признали лишь, что «возможная передача» самолета для временного использования президентом США обсуждается. Но есть нюансы. Например, катарская сторона отметила, что окончательное решение пока не принято и ждать объявления о передаче лайнера американской стороне во время визита Дональда Трампа в Доху не стоит, а также не подтвердила, что речь идет именно о подарке.

«Возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One в настоящее время рассматривается Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических отделов, и решение по нему еще не принято»,— сказал пресс-атташе посольства Катара в США Али Аль-Ансари изданию Politico, назвав все сообщения американской прессы на сей счет «неточными».

Впрочем, это не помешало адресату предположительного подарка не только принять его на словах, но и разнести в пух и прах тех, кто высказался против, то есть демократов. «Тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно самолет Boeing 747... в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму»,— написал президент США воскресным вечером в соцсети Truth Social.

Ранее, по данным ряда СМИ США, генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрист американского президента в Белом доме Дэвид Уоррингтон дружно пришли к мнению, что согласие принять самолет в качестве дара не противоречит конституции и не нарушает федеральные законы, запрещающие должностным лицам правительства США принимать подарки от иностранных государств или королевских особ.

Во многом такой вывод зиждился на том основании, что самолет будет передан ВВС США, а затем — президентской библиотеке Дональда Трампа, а не ему лично.

В стане демократов, само собой, явили принципиально иной взгляд на ситуацию, расценив роскошный подарок, пусть его еще никто никому не сделал, в качестве неприкрытого акта коррупции. «Ничто так не говорит "Америка превыше всего", как самолет Air Force One, предоставленный Катаром. Это не просто взятка, это премиальное иностранное влияние с дополнительным местом для ног»,— сыронизировал лидер сенатского меньшинства Чак Шумер в соцсети X.

Сенатор-демократ Адам Шифф, уже отметившийся многочисленными риторическими стычками с президентом США, и вовсе обвинил господина Трампа в нарушении положения конституции, которое запрещает лицам, занимающим должности в федеральном правительстве, принимать «подарки, вознаграждения, должности или титулы любого рода от любого короля, принца или иностранного государства» без разрешения Конгресса. «Кажется, совершенно ясно, что "воздушный дворец" стоимостью $400 млн от иностранного эмира подпадает под эту статью,— написал он в сети X.— Просто наглая коррупция».

Наталия Портякова