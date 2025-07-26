Трамп: Таиланд и Камбоджа готовы встретиться для переговоров о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонных разговоров с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По итогам бесед американский президент заявил о готовности сторон «немедленно встретиться» для переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Они согласились немедленно встретиться и быстро разработать план прекращение огня,— написал господин Трамп в соцсети TruthSocial. — Для меня было честью иметь дело с обеими странами».

Президент США отметил, что, помимо мирного урегулирования, успел обсудить с конфликтующими сторонами возвращение к «торговому столу». Дональд Трамп написал, что по достижению мира, он ждет заключения торговых соглашений с обеими странами.

Противостояние Таиланда и Камбоджи обострилось 24 июля. Бангкок обвинил Пномпень в ракетных и артиллерийских обстрелах, убивших 14 мирных жителей. Камбоджа не раскрывала данных о возможных жертвах на своей территории.

Страны разделяет 800 км границы. Ее демаркация проходила еще в годы французского присутствия в регионе. С тех пор принадлежность отдельных участков по-прежнему до конца не определена. Камбоджа обращалась за решением территориальных споров в Международный суд ООН. До этого месяца последнее открытое боестолкновение произошло между странами в 2011 году в районе храма Прэахвихеа, возведенного в честь индуистского бога разрушения Шивы.

Подробнее о конфликте стран — в материале «Соседи взялись за старое».