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Коммерсантъ FM
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Трамп: Таиланд и Камбоджа готовы встретиться для переговоров о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении телефонных разговоров с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По итогам бесед американский президент заявил о готовности сторон «немедленно встретиться» для переговоров.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Они согласились немедленно встретиться и быстро разработать план прекращение огня,— написал господин Трамп в соцсети TruthSocial. — Для меня было честью иметь дело с обеими странами».

Президент США отметил, что, помимо мирного урегулирования, успел обсудить с конфликтующими сторонами возвращение к «торговому столу». Дональд Трамп написал, что по достижению мира, он ждет заключения торговых соглашений с обеими странами.

Противостояние Таиланда и Камбоджи обострилось 24 июля. Бангкок обвинил Пномпень в ракетных и артиллерийских обстрелах, убивших 14 мирных жителей. Камбоджа не раскрывала данных о возможных жертвах на своей территории.

Страны разделяет 800 км границы. Ее демаркация проходила еще в годы французского присутствия в регионе. С тех пор принадлежность отдельных участков по-прежнему до конца не определена. Камбоджа обращалась за решением территориальных споров в Международный суд ООН. До этого месяца последнее открытое боестолкновение произошло между странами в 2011 году в районе храма Прэахвихеа, возведенного в честь индуистского бога разрушения Шивы.

Подробнее о конфликте стран — в материале «Соседи взялись за старое».

Фотогалерея

Конфликт Таиланда и Камбоджи

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Камбоджийские солдаты в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Камбоджийские солдаты в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Tang Chhin Sothy / AFP

Больница Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Больница Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди, эвакуированные из деревни Понг Туек, Камбоджа

Люди, эвакуированные из деревни Понг Туек, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Буддийский монах в бомбоубежище в провинции Сурин, Таиланд

Буддийский монах в бомбоубежище в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Работа мобильного подразделения тайских военных в провинции Сурин, Таиланд

Работа мобильного подразделения тайских военных в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Поврежденное здание больницы Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Поврежденное здание больницы Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Погрузка гуманитарной помощи в Сиемреапе, Камбоджа

Погрузка гуманитарной помощи в Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Daniel Ceng / Anadolu / AFP

Люди получают гуманитарную помощь в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Люди получают гуманитарную помощь в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Поврежденный магазин на заправке в провинции Сисакет, Таиланд

Поврежденный магазин на заправке в провинции Сисакет, Таиланд

Фото: Sakchai Lalit / AP

Получение гуманитарной помощи в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Получение гуманитарной помощи в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Anton L. Delgado / AP

Воронка от артиллерийского снаряда в провинции Сурин, Таиланд

Воронка от артиллерийского снаряда в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди жертвуют кровь в Бангкоке

Люди жертвуют кровь в Бангкоке

Фото: Zuma / TASS

Люди прячутся в бункере в провинция Сурин, Таиланд

Люди прячутся в бункере в провинция Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Пострадавшие в больнице в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Пострадавшие в больнице в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: KITH SEREY / EPA / ТАСС

Беженцы в эвакуационном центре правительства Таиланда

Беженцы в эвакуационном центре правительства Таиланда

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Очередь за едой в эвакуационном центре в провинция Сурин, Таиланд

Очередь за едой в эвакуационном центре в провинция Сурин, Таиланд

Фото: Valeria Mongelli / Anadolu / AFP

Камбоджийцы эвакуируются из провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Камбоджийцы эвакуируются из провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Люди получают воду в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Люди получают воду в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Доноры крови в Бангкоке

Доноры крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Военные грузовики в провинции Бурирам, Таиланд

Военные грузовики в провинции Бурирам, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Камбоджийцы в начальной школе Батплоа в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Камбоджийцы в начальной школе Батплоа в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Местные жители молятся в провинции Сиемреапе, Камбоджа

Местные жители молятся в провинции Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Очередь на сдачу крови в Бангкоке

Очередь на сдачу крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

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Камбоджийские солдаты в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Tang Chhin Sothy / AFP

Больница Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди, эвакуированные из деревни Понг Туек, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Буддийский монах в бомбоубежище в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Работа мобильного подразделения тайских военных в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Поврежденное здание больницы Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Погрузка гуманитарной помощи в Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Daniel Ceng / Anadolu / AFP

Люди получают гуманитарную помощь в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Поврежденный магазин на заправке в провинции Сисакет, Таиланд

Фото: Sakchai Lalit / AP

Получение гуманитарной помощи в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Anton L. Delgado / AP

Воронка от артиллерийского снаряда в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди жертвуют кровь в Бангкоке

Фото: Zuma / TASS

Люди прячутся в бункере в провинция Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Пострадавшие в больнице в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: KITH SEREY / EPA / ТАСС

Беженцы в эвакуационном центре правительства Таиланда

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Очередь за едой в эвакуационном центре в провинция Сурин, Таиланд

Фото: Valeria Mongelli / Anadolu / AFP

Камбоджийцы эвакуируются из провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Люди получают воду в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Доноры крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Военные грузовики в провинции Бурирам, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Камбоджийцы в начальной школе Батплоа в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Местные жители молятся в провинции Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Очередь на сдачу крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

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