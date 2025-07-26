Великая проиграла украинке Бакастовой на чемпионате мира по фехтованию

Российская саблистка Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси. Встреча закончилась со счетом 15:14 в пользу украинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для Великой этот международный турнир стал первым с момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году. Она также должна выступить в командном турнире на этом чемпионате мира.

40-летняя Софья Великой дважды становилась олимпийской чемпионкой в командном турнире (2016, 2021). Также она трехкратный серебряный призер Олимпиады в личных соревнованиях (2012, 2016, 2021). На ее счету восемь золотых медалей чемпионатов мира.

ЧМ по фехтованию проходит до 30 июля. Российские саблисты принимают в нем участие в нейтральном статусе. Более 400 иностранных спортсменов выступили против допуска россиян.