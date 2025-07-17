Иностранные спортсмены выступили против участия россиян в ЧМ по фехтованию

447 иностранных спортсменов подписали открытое письмо против участия россиян в чемпионате мира по фехтованию. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщила двукратная олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) отменила проверку нейтралитета российских атлетов, а также разрешила им участвовать в командных турнирах под своей эгидой. 447 действующих и бывших спортсменов из 56 стран выступили против этих решений. 239 подписантов пожелали остаться анонимными. Среди публично подписавшихся (208 человек) наибольшее количество фехтовальщиков представляют Украину (39).

В июле стало известно, что на чемпионате мира выступят 24 российских спортсмена, в том числе двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян. Турнир пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля.

Таисия Орлова