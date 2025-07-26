Турция привлекает ценами

Туры в Турцию по цене авиабилетов вернулись. На тенденцию обратил внимание сервис Level Travel. Так, поездка на неделю в Анталью на двоих с трансфером до гостиницы и страховкой стоит от 59 тыс. руб. Цена авиабилетов на двоих на поисковых сервисах начинается с 52 тыс. руб. Подобные предложения есть и на начало августа. В Level Travel отмечают, что такие лоты в последние годы стали редкостью, особенно в разгар отпускного сезона. Аналитики отрасли полагают, что туроператоры и авиаперевозчики пытаются максимально заполнить законтрактованные рейсы и в короткие сроки привлечь дополнительных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правда, речь идет о размещении в отелях весьма скромного уровня — «три звезды». Тем не менее, спрос на такие предложения будет, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Сейчас, с учетом увеличения количества перевозки, а летом в неделю выполняется до 1,2 тыс. рейсов российскими и турецкими авиакомпаниями, в Турции действительно иногда появляется аналог неких "горящих" туров, когда путешествия можно приобрести фактически по цене авиабилета.

Но здесь есть нюанс: так как это либо гостиница без звезд, либо очень простые отели "три звезды", и если смотреть на спрос, то их обычно вообще не выбирают. Обычно популярностью пользуются пятизвездные и четырехзвездные. Но предложение есть, и отдохнуть за очень бюджетные деньги — 60 тыс. руб. на неделю для двоих — это, конечно, отличная возможность отправиться в путешествие.

Иногда даже бывает такая ситуация, что тур покупают ради авиабилета, потому что цена на авиаперелет у туристической компании тоже дешевле на 20-30%, чем обычные опубликованные тарифы перевозчика. Поэтому перевозка по фактически блокчартерной цене — это тоже хороший бонус для экономии бюджета. Спрос на "горящие" предложения есть всегда, но рассчитывать на них на постоянной основе не следует, так как это все-таки очень редкое явление».

Спрос на отдых в Турции по-прежнему остается высоким. В том числе и благодаря появлению бюджетных туров, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Я бы оценил спрос на отдых в Турции как стабильный. Есть даже небольшой прирост, по Анталье — в пределах 3%. Во многом цифры портят массовые задержки, которые у нас периодически наблюдаются в связи с закрытием воздушного пространства, но при всем при этом Турция остается неким островком стабильности. И главное, что самая большая полетная программа из России сейчас именно в Турцию. Речь идет не только о центральном авиаузле в Москве, но и о региональных в том числе».

В последний раз большое количество «горящих» туров можно было видеть на рынке в допандемическом 2019-м.

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Андрей Загорский