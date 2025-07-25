Одиночки пролетают с авиабилетами

Путешественники-одиночки в США переплачивают за авиабилеты, к такому выводу пришли журналисты The Economist. Они изучили более 3 тыс. маршрутов и сравнили почти 20 тыс. цен. Выяснилось, что стоимость билета нередко зависит от того, летит ли человек один или с компанией. Такую практику заметили у компаний Delta, American Airlines и United Airlines. Также оказалось, что разница в ценах привязана и ко дню недели. Например, в пятницу билет при покупке на двоих стоил на треть дешевле, чем на одного, а уже в субботу стоимость выравнивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Логику авиакомпаний объяснил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «Тем, кто летает в командировки, без разницы, сколько стоит билет, 100 тыс. руб. или 200 тыс. руб. Есть бюджет, есть мероприятие, они полетят. Но для обычных туристов все это имеет значение. В России такая практика не приживется, хотя отчасти она в некотором смысле работает. К примеру, билеты, которые приобретаются в одну сторону, всегда стоят дороже, чем формат "туда и обратно". Таким образом авиакомпании мотивируют людей пользоваться вторым вариантом. Логика есть и в том, чтобы продать больше билетов, чтобы это было выгоднее пассажирам, то есть это практически везде, на самом деле, практикуется. Ее сложно контролировать. Наверное, только после конкретного прецедента, после обращения граждан можно ее обнаружить».

The Economist отмечает, что авиакомпании чаще пользуются такой практикой, когда не конкурируют в расписании с лоукостерами. Например, American Airlines чаще увеличивает цены для путешественников-одиночек в дни, когда нет рейсов более бюджетной Southwest Airlines. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров усомнился в эффективности такой меры: «Эта инициатива американских авиакомпаний вызывает некоторые сомнения по поводу правомерности такого предложения. Дело в том, что есть такое понятие, как ценовая дискриминация.

Нельзя продавать одним пассажирам билеты по одной цене, а для других ее менять, если речь об аналогичном рейсе по аналогичному тарифу и на аналогичных условиях.

В России если даже кто-то и попробует применить данную практику, это вызовет очень быструю реакцию, в первую очередь, со стороны депутатского корпуса, который очень внимательно следит за ценообразованием в авиакомпаниях. В целом все это несколько сомнительно. Если вы собираетесь в отпуск, то планируете свое путешествие независимо от того, какие условия предлагает авиакомпания. Не думаю, что перевозчики при такой политике что-то выиграют или привлекут новую аудиторию. Если это ориентировано на делового пассажира, то тем более странно. Я не знаю, насколько это вообще эффективно с точки зрения повышения продаж, скорее всего, перевозчик тем самым хочет привлечь к себе дополнительных пассажиров».

Директор крупнейшей американской авиакомпании Delta в середине июля заявлял, что цены в компании формирует искусственный интеллект. По его словам, программа оценивает платежеспособность клиента и может корректировать стоимость билета. К концу года нейросеть сможет контролировать ценовой разброс в 20% в зависимости от покупателя.

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Александра Майданская