Задержан замруководителя нижегородского «ГУММиД»

Заместителя генерального директора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) обвинили в превышении полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. По ходатайству следствия его отправили под домашний арест, сообщили в региональном УФСБ.

Судя по видео силовиков, задержанный — это Илья Беба.

Как полагает следствие, фигурант в 2024 году «с помощью угроз» склонил руководство генподрядной организации к заключению договора субподряда с подконтрольной компанией. Речь идет о контракте на капремонт путепровода у Мызинского моста стоимостью более 236 млн руб. Компанией-субподрядчиком фактически руководил отец обвиняемого.

В СУ СК добавили, что в случае отказа генподрядчика выполнить требование обвиняемый угрожал создать искусственные препятствия по принятию работ по всем муниципальным заказам. В результате преступных действий коммерческая организация заключила заведомо невыгодный договор субподряда.

По информации с сайта госзакупок, генподрядчиком ремонта путепровода выступает «Дормострой» из Тамбова. Субподрядчик — «Экострой» из Нижнего Новгорода.

Как писал «Ъ-Приволжье», теперь уже бывший руководитель ГУММиД Андрей Левдиков, обвиненный в получении взятки, объявлен в розыск.

Галина Шамберина