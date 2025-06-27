Второй этап ремонта мызинского путепровода начнется на следующей неделе

В Нижнем Новгороде завершают первый этап ремонта путепровода перед Мызинским мостом. В выходные обещают восстановить движение по двум отремонтированным полосам, сообщили в мэрии 27 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Пешеходную часть откроют позже, после завершения дополнительных работ. Замдиректора МКУ «ГУММиД» Илья Беба рассказал, что за время ремонта установили пять деформационных швов, смонтировали барьерное ограждение и новые мачты освещения.

На следующей неделе подрядчик начнет второй этап, который затронет две центральные полосы.

Как писал «Ъ-Приволжье», движение по путепроводу частично перекрыли в январе. Полностью капитальный ремонт объекта необходимо завершить до декабря 2026 года.

Галина Шамберина