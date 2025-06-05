Экс-руководитель ГУММиД Андрей Левдиков появился в базе розыска МВД

Бывший руководитель МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков 5 июня 2025 года появился в официальной базе розыска МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В карточке указано, что уроженец Воронежа Андрей Левдиков 1980 года рождения разыскивается по статье УК РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, с 2024 по 2025 год руководитель ГУММиД способствовал победе коммерческой организации в конкурсе на строительство и ремонт автодорог. За это учредитель компании оплатил ремонт квартиры на сумму более 7 млн руб.

Подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Галина Шамберина