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Название новому терминалу аэропорта Ижевска определят на круглых столах

Название новому терминалу аэропорта Ижевска определят по итогам трех круглых столов Общественной палаты Удмуртии (ОП УР) с участием жителей. Участники решат, в честь кого будет назван объект, сообщили в ОП УР.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первый круглый стол состоится 31 июля. По итогам обсуждений будет проведено открытое голосование. Из трех отобранных вариантов жители республики смогут выбрать одно название терминала. Решение о проведении конкурса было принято 24 июля на совете ОП УР.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 года с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года. В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.

В середине июля было проведено тестирование нового терминала вместе с жителями. На брифинге 22 июля председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сказал, что новый терминал аэропорта Ижевска введут в эксплуатацию во второй половине августа, тогда аэрогавань сможет принимать в первую очередь региональные рейсы. Международный терминал планируют запустить с 2026 года.