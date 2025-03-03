Ефимов: риск сдвига сдачи нового терминала аэропорта Ижевска — две недели

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов заявил о риске сдвига сдачи нового терминала аэропорта Ижевска в эксплуатацию на две недели. Об этом он рассказал 3 марта на аппаратном совещании главы Удмуртии Александра Бречалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«На сегодняшний день имеется риск сдвига объекта в эксплуатацию на две недели. Обсуждаем с подрядчиком объемы силовых ресурсов для того, чтобы сдать его в срок»,— сказал господин Ефимов.

Премьер добавил, что готовность нового терминала аэропорта составляет 70%. На объекте работают около 120 человек ежедневно.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 год с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года.

В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.