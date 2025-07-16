В Ижевске провели тестирование нового терминала аэровокзального комплекса

Жители Ижевска провели тестирование нового терминала аэровокзального комплекса (АВК) для полетов за рубеж, сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

Площадь нового терминала составляет более 10 тыс. кв. м. Строительство терминала планируют закончить в июле. На данный момент завершаются пуско-накладочные работы.

«Важно как можно раньше протестировать здание терминала на готовность приема большого потока гостей и выявить замечания, проверить "вживую" все системы»,— отметил за день до тестирования господин Синельников.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 год с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года. В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа. В марте 2025 года готовность объекта составляла 70%, в мае — 92%.