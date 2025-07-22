Новый терминал аэропорта Ижевска введут в эксплуатацию в августе

Новый терминал аэропорта Ижевска введут в эксплуатацию во второй половине августа, тогда аэрогавань сможет принимать в первую очередь региональные рейсы, рассказал на брифинге 22 июля председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Заключен контракт на оборудование международной зоны. В первую очередь мы полетим в Турцию, Египет, ОАЭ и страны СНГ. У нас уже есть заявки от туристических компаний»,— отметил господин Ефимов. По плану, международный терминал начнет работу с 2026 года. «Мы делаем все возможное, чтобы это случилось ранее»,— добавил премьер.

Роман Ефимов напомнил, что за первое полугодие аэропорт Ижевска обслужил более 421 тыс. пассажиров, было принято 1,8 тыс. бортов. «Поэтому мы приняли решение заниматься не только строительством аэровокзального комплекса, дороги к нему, но еще и отремонтировать взлетно-посадочную полосу»,— объяснил господин Ефимов. К работам сроком на три года планируется приступить в 2026 году. «Это позволит обеспечить возможность приземления более габаритных и маломобильных бортов»,— рассказал он.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 года с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года. В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа. В марте 2025 года готовность объекта составляла 70%, в мае — 92%. В середине июля было проведено тестирование нового терминала вместе с жителями.