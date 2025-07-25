«Любите меня и Россию»

Суд в Москве вынес приговор экс-сотруднику прокуратуры Алексею Куликову, обвиняемому в получении взятки в размере 7 млн руб. от столичного коммерсанта через посредников. Последние отправились на СВО, господину же Куликову предстоит отсидеть девять с половиной лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд столицы вынес приговор по уголовному делу экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Алексея Куликова, которому инкриминировали взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ в феврале прошлого года, а обвинение ему предъявили следователи столичного ГСУ СКР.

Адвокат осужденного Дмитрий Хормач рассказал “Ъ”, что следствие обвиняло экс-сотрудника надзорного ведомства в получении взятки в размере 7,5 млн руб. от столичного коммерсанта.

За это экс-прокурор якобы должен был помочь с прекращением оперативно-разыскных мероприятий. По словам защитника, подсудимый признал факт получения денег, о которых говорится в материалах дела, однако он не согласен с квалификацией своих действий. Господин Куликов настаивает, что совершил мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как служебные полномочия не позволяли ему выполнить взятые на себя перед взяткодателем обязательства.

Отметим, что Алексей Куликов в ходе судебного процесса неоднократно ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и отправке в зону СВО. По словам защитника, подсудимый даже заключил контракт, а начальник пункта сбора обращался к суду с просьбой приостановить слушания и отправить фигуранта в зону боевых действий. Суд ходатайства тем не менее отклонил. Адвокат и его подзащитный считают решение суда необоснованным.

По обвинению в посредничестве при передаче взятки проходили два фигуранта. Это координатор фонда «Русь сидящая» (признан в России нежелательной организацией и иноагентом) Алексей Федяров и адвокат центра правовой помощи «Статус» Андрей Золотухин. Оба впоследствии заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО.

Судья Александр Белик приговорил Алексея Куликова к девяти с половиной годам в колонии строгого режима, штрафу в 7,5 млн руб., лишил звания советника юстиции, а также права занимать должности на государственной службе на семь лет.

Отметим, что в ходе прений представитель гособвинения запрашивал для него десять лет.

Судебное решение Алексей Куликов выслушал спокойно. Когда конвой выводил его из зала суда, пришедшим поддержать его родственникам он сказал: «Любите меня и Россию».

Адвокат Дмитрий Хормач сообщил, что приговор они с подсудимым считают несправедливым и намерены его обжаловать.

Ефим Брянцев