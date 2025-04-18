Бывший прокурор хочет искупить

В Москве суд на полгода продлил арест экс-сотруднику прокуратуры Алексею Куликову, который, по данным защиты, собрался на СВО и заключил соответствующий контракт с военными. Алексей Куликов обвиняется в получении взятки в размере 7 млн руб. через посредника-адвоката. Второй посредник уже воюет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Замоскворецком суде столицы начался процесс по уголовному делу экс-заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы 35-летнего Алексея Куликова, которому инкриминируют взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по делу проходит адвокат центра правовой помощи «Статус» Андрей Золотухин, обвиняемый в посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Алексей Куликов просил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест или запрет определенных действий. В частности, экс-прокурор указывал, что его в целом положительно характеризуют по месту жительства и на работе, он отмечен медалью «300 лет прокуратуре России» и благодарностями за службу, имеет постоянное место жительства и содержит двух малолетних детей. Также фигурант отмечал, что расследование уголовного дела давно закончено и он не сможет ему воспрепятствовать, если выйдет из СИЗО.

Более того, Алексей Куликов отмечал, что он дважды ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и отправке в зону СВО.

«Я прошу отправить меня под домашний арест, чтобы увидеть семью, потому что я не знаю, что меня ждет на линии боевого соприкосновения»,— сказал подсудимый. По словам защитника Дмитрия Хормача, его клиент уже заключил контракт, а начальник пункта сбора обращался к суду с просьбой приостановить расследование и отправить фигуранта проходить службу. Те, кто препятствует в этом Алексею Куликову, считает адвокат Хормач, нарушают закон.

Андрей Золотухин, находящийся под домашним арестом, об изменении данной меры пресечения не просил.

По некоторым данным, замначальника управления столичной прокуратуры был задержан сотрудниками ФСБ 2 февраля прошлого года. Уголовное дело в отношении него возбудили в ГСУ СКР по Москве. Управление, в котором работал Алексей Куликов, осуществляет процессуальный надзор за следствием столичного ГУ МВД. Свою вину Алексей Куликов не признает.

Отметим, что изначально по этому уголовному делу проходил также основатель центра правовой помощи «Статус» и координатор фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексей Федяров. Он обвинялся в посредничестве в передаче взятки. Алексей Федяров также ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и уже находится в зоне СВО.

Ефим Брянцев