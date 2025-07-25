Путин сменил посла России в Польше

Владимир Путин назначил Георгия Михно новым послом РФ в Польше. Сергей Андреев освобожден от этой должности, он занимал ее с 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Михно

Фото: Александр Жолобов / Фонд Росконгресс Георгий Михно

Фото: Александр Жолобов / Фонд Росконгресс

«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша»,— говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовой информации.

Другим указом президент освободил от этих обязанностей Сергея Андреева, который занимал этот пост с августа 2014 года.

Георгий Михно курировал вопросы новых вызовов и угроз в МИД России. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Анастасия Домбицкая