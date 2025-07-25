Указ о назначении нового посла РФ в Польше исчез с портала правовых актов

Размещенный ранее сегодня указ президента РФ №514 «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Республике Польша» исчез с сайта официального опубликования правовых актов.

«Ъ» не обнаружил указа в списке документов на сайте после того, как агентства ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что аннулируют вышедшее ранее на ленты агентства сообщение о назначении президентом РФ нового посла России в Польше.

В тексте указа говорилось, что Владимир Путин назначил курировавшего вопросы новых вызовов и угроз в МИД России Георгия Михно новым послом РФ в Польше.