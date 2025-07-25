Кремль объяснил расхождение в позициях России и Китая по роли ЕС в мировых делах
В Кремле считают, что Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Ъ» прокомментировать, чем объясняются расхождения позиций Пекина и Москвы по роли Евросоюза в будущей многополярной системе миропорядка. В то время как в Китае называют ЕС «важным полюсом многополярного мира», глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ЕС вряд ли сможет стать одним из значимых полюсов будущей модели миропорядка.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит»,— сказал господин Песков.
По словам господина Пескова, ЕС теряет свое политическое влияние и свою суверенность. «Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике»,— отметил он.
В четверг председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай — ЕС в Пекине назвал Евросоюз «важным полюсом многополярного мира». Он отмечал, что Пекин поддерживает стратегическую автономию Евросоюза, и призывал ЕС объединить усилия в условиях геополитических вызовов.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в конце июня на форуме «Примаковские чтения», говорил, что ЕС едва ли может стать одним из значимых полюсов многополярного мира.
О саммите Китай — ЕС — в материале «Ъ» «Европа учится китайской грамоте».