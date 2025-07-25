Кремль объяснил расхождение в позициях России и Китая по роли ЕС в мировых делах

В Кремле считают, что Евросоюз теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Ъ» прокомментировать, чем объясняются расхождения позиций Пекина и Москвы по роли Евросоюза в будущей многополярной системе миропорядка. В то время как в Китае называют ЕС «важным полюсом многополярного мира», глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ЕС вряд ли сможет стать одним из значимых полюсов будущей модели миропорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит»,— сказал господин Песков.

По словам господина Пескова, ЕС теряет свое политическое влияние и свою суверенность. «Это все объективные процессы, которые будут развиваться в динамике»,— отметил он.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай — ЕС в Пекине назвал Евросоюз «важным полюсом многополярного мира». Он отмечал, что Пекин поддерживает стратегическую автономию Евросоюза, и призывал ЕС объединить усилия в условиях геополитических вызовов.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в конце июня на форуме «Примаковские чтения», говорил, что ЕС едва ли может стать одним из значимых полюсов многополярного мира.

О саммите Китай — ЕС — в материале «Ъ» «Европа учится китайской грамоте».

Анастасия Домбицкая