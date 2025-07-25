Песков о трудности встречи Путина и Зеленского за 30 дней и признании Палестины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге, почему президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вряд ли встретятся до конца августа. Также он ответил на вопрос, готова ли Москва будет признать палестинское государство. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Об Украине

Вряд ли Путин и Зеленский встретятся до конца августа.

Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать выработанные договоренности. Делать наоборот невозможно.

Сейчас позиции России и Украины в меморандумах диаметрально противоположны, вряд ли такой сложнейший процесс можно пройти за 30 дней.

О Палестине

Россия в вопросе Палестины исходит из всех резолюций СБ ООН, приверженность им — самый правильный путь для поиска выхода из ситуации.

Россия всегда придерживалась позиции двугосударственного урегулирования палестинского вопроса.

О Евросоюзе