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Коммерсантъ FM
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Песков о трудности встречи Путина и Зеленского за 30 дней и признании Палестины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге, почему президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вряд ли встретятся до конца августа. Также он ответил на вопрос, готова ли Москва будет признать палестинское государство. Главные высказывания господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Об Украине

  • Вряд ли Путин и Зеленский встретятся до конца августа.
  • Встреча Путина и Зеленского должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать выработанные договоренности. Делать наоборот невозможно.
  • Сейчас позиции России и Украины в меморандумах диаметрально противоположны, вряд ли такой сложнейший процесс можно пройти за 30 дней.

О Палестине

  • Россия в вопросе Палестины исходит из всех резолюций СБ ООН, приверженность им — самый правильный путь для поиска выхода из ситуации.
  • Россия всегда придерживалась позиции двугосударственного урегулирования палестинского вопроса.

О Евросоюзе

  • В позициях России и Китая по роли ЕС в мире нет сильных расхождений.
  • ЕС теряет свою экономическую мощь, политическое влияние и суверенность, это объективный процесс.

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