Песков усомнился в возможности провести саммит Путина и Зеленского до конца лета

Саммит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли может быть организован до конца августа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге. По его словам, встреча должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать итоги работы на экспертном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно»,— сказал господин Песков журналистам.

По данным агентств Reuters и AFP, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды России и Украины на встрече в Стамбуле начали обсуждать возможный саммит лидеров двух стран. По его словам, это сигнализирует о прогрессе в подготовке саммита.

Глава украинской делегации Рустем Умеров после переговоров заявил, что встреча на уровне лидеров «способна разблокировать реальный политический прогресс». Владимир Зеленский говорил, что обсуждение подобного саммита — одна из важнейших задач украинской делегации на встрече с российской стороной. Кремль уже называл подобную встречу преждевременной, пока стороны не согласовали условия мирного соглашения.

Анастасия Домбицкая