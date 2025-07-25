Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за конфликта Камбоджи и Таиланда

Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с военными столкновениями между Камбоджей и Таиландом, сообщает AFP со ссылкой дипломатические источники. Его проведут по просьбе премьер-министра Камбоджи Хуна Манет. Заседание должно начаться в 22:00 мск.

Столкновение между войсками, дислоцированными на границе двух стран, произошло ранним утром накануне. В результате боевых действий в Таиланде погибли мирные жители, объявлена эвакуация из 50-километровой приграничной зоны. В Таиланде находятся около 24 тыс. российских туристов.

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