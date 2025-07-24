В Таиланде находятся около 24 тыс. российских туристов

На территории Таиланда находятся примерно 24 тыс. российских туристов, в Камбодже — несколько десятков. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

Это число не включает в себя российских экспатов, проживающих на территории Таиланда. По данным аналитиков ассоциации, туристы из России сосредоточены в районах Таиланда, удаленных на 500-1000 км от обстрелянных Камбоджей территорий в провинциях Сурин и Сисакет.

Корреспондент ассоциации из Таиланда сообщил, что власти курортных регионов не вводили дополнительных мер безопасностей, а работа аэропортов в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете проходит в штатном режиме.

Посол России в Бангкоке Евгений Томихин рекомендовал российским туристам не посещать районы Таиланда, граничащие с Камбоджей.

Утром армия Таиланда заявила, что камбоджийские военнослужащие нанесли удар по тайским солдатам. Глава округа Кабчейнг в тайской провинции Сурин Суттирот Чароентханасак заявил Reuters, что Камбоджа атаковала региона с помощью артиллерии. Таиланд в ответ поднял истребители F-16 и ударил по объектам на камбоджийской территории.

Длина границы между двумя странами составляет около 800 км. Демаркацию проводили еще при французском управлении в Камбодже. Принадлежность некоторых пограничных районов остается спорной.