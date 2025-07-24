Захарова заявила, что реакция на слова Алиева дана по линии АП

Россия отреагировала на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в поддержку Украины по линии администрации президента. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

19 июля, в преддверии III Шушинского глобального медиафорума, господин Алиев впервые с начала боевых действий выразил поддержку Украине. Он заявил, что она «не должна соглашаться на оккупацию» и призвал Киев последовать примеру Баку, который добился возвращения Карабаха военным путем.

На форуме Ильхам Алиев также встретился с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (объявлен в РФ иностранным агентом). Госпожа Захарова отдельно акцентировала на этом внимание и заявила, что появление на форуме господина Гордона (объявлен в РФ иностранным агентом) является «черной меткой» для тех, кто «возлагает большие надежды на Запад».

Подробнее о форуме и словах Алиева читайте в материале «Ъ» «Шушинское обострение».