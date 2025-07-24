Захарова заявила об обеспокоенности России конфликтом Таиланда и Камбоджи

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена эскалацией конфликта на таиландско-камбоджийской границе. По ее словам, Москва призывает стороны «к сдержанности и налаживанию диалога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Считаем, что многие территориальные разногласия в мире являются наследием колониальной политики Запада <...> Важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН духе единства и солидарности»,— приводятся слова госпожи Захаровой на сайте МИДа.

Посол Москвы в Бангкоке Евгений Томихин рекомендовал российским туристам не посещать районы Таиланда, граничащие с Камбоджей. Сегодня утром там началось вооруженное столкновение.

Таиланд заявил, что камбоджийские военнослужащие открыли огонь по тайской военной базе в провинции Сурин и запустили ракеты по территории королевства. В Минобороны Камбоджи утверждают, что военнослужащие лишь отвечали на атаки со стороны Таиланда. Бангкок позднее в ответ поднял истребители F-16, сообщалось об ударах по объектам на камбоджийской территории.

Министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутино заявил об 11 погибших и 24 раненых жителях в результате ударов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи взялись за старое».