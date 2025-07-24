В Таиланде заявили об 11 погибших при обстрелах со стороны Камбоджи

В Таиланде 11 мирных жителей погибли при обстрелах с территории Камбоджи, как минимум 24 человека ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутин. Его заявление приводит агентство Reuters.

The Guardian сообщает, что среди погибших есть один ребенок. Камбоджа пока не заявляла о жертвах со своей стороны.

CNN со ссылкой на армию Таиланда сообщил, что шесть мирных жителей погибли при ударе камбоджийской ракеты по автозаправке в Сисакете.

Посольство Таиланда в камбоджийской столице Пномпень призвало сограждан покинуть Камбоджу «как можно скорее».

Утром армия Таиланда заявила, что камбоджийские военнослужащие открыли огонь по тайским солдатам. Глава округа Кабчейнг в тайской провинции Сурин Суттирот Чароентханасак заявил Reuters, что Камбоджа открыла артиллерийский огонь по региону. Таиланд в ответ поднял истребители F-16, сообщалось об ударах по объектам на камбоджийской территории.

Длина границы между двумя странами составляет около 800 км. Демаркацию проводили еще при французском управлении. Принадлежность некоторых пограничных районов остается спорной.