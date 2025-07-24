Белгородский полицейский отправился в СИЗО за «слив» данных Telegram-каналу

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 сентября сотрудника ОВД по Белгородской области Александра Селиванова. Его обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом сообщил «Ъ».

Уточняется, что господин Селиванов признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

По версии следствия, сотрудники канала давали взятки трем полицейским из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края. В свою очередь правоохранители отправляли Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб.

22 июля в московской редакции Baza и квартире главного редактора Baza Глеба Трифонова прошли обыски. 23 июля господина Трифонова и продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову отправили под арест. Журналисты вину не признали.

Сотрудников МВД задержали 22 июля. Изначально им вменяли превышение должностных полномочий, позже квалификация обвинения была изменена на получение взятки.