Белгородских полицейских подозревают в «сливе» информации Telegram-каналу

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) из Белгородской области. По версии следствия, они незаконно передавали информацию ограниченного доступа, впоследствии она публиковалась на одном из Telegram-каналов. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области, а также в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, где полицейские подозреваются в аналогичном преступлении, прошли обыски. Изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования.

«Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники»,— заключили в СКР.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе редакции, а также в квартире главреда Глеба Трифонова. Уточняется, что господина Трифонова якобы забрали на допрос в рамках того же уголовного дела о превышении должностных полномочий полицейскими (ст. 286 УК РФ). Он задержан и, по данным «Ъ», проходит свидетелем по делу.

Юрий Голубь