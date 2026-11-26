В Европе ограничивают импорт китайских автомобилей, в том числе повышая пошлины на их ввоз. В октябре ЕС договорился с Китаем об ограничении импорта китайских гибридов до 350 тыс. автомобилей в год. Ограничение вступит в силу в декабре.