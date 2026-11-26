Продажи китайских автомобилей в Европе в октябре выросли вдвое
В октябре китайские компании продали в Европе 151,1 тыс. автомобилей — на 103% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ). Их подсчеты основаны на данных Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
На китайские компании в октябре приходилось 13,6% всех продаж автомобилей в Европе. Продажи бренда Leapmotor выросли по сравнению с 2025 годом на 273,9%, Chery — на 184,7%, BYD — на 128,1%, SAIC — на 25,6%, Geely — на 17,9%.
Самый значительный рост показали гибридные автомобили — их продажи увеличились год к году на 182%. WSJ отмечает, что в последние годы европейские потребители проявляют значительный интерес к относительно недорогим линейкам китайских электромобилей и гибридов. Китайские компании наращивают экспорт своих автомобилей, что отчасти связано со снижением внутреннего спроса в Китае при огромных производственных мощностях. В октябре экспорт легковых автомобилей из КНР вырос на 62%, до 927 тыс. штук.
В Европе ограничивают импорт китайских автомобилей, в том числе повышая пошлины на их ввоз. В октябре ЕС договорился с Китаем об ограничении импорта китайских гибридов до 350 тыс. автомобилей в год. Ограничение вступит в силу в декабре.