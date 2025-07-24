Компания Deoleo предупредила о росте цен на оливковое масло из-за тарифов Трампа

Крупнейший в мире производитель оливкового масла, испанская компания Deoleo предупредила, что американские потребители пострадают от обещанного президентом США Дональдом Трампом введения 30-процентных импортных пошлин на продукцию из стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stelios Misinas / Reuters Фото: Stelios Misinas / Reuters

Как заявили в компании, введение пошлин приведет к дефициту в США оливкового масла и значительному росту цен на него. Об этом сообщает CNBC. Сейчас американские пошлины на продукцию из ЕС составляют 10%, повысить их до 30% Дональд Трамп обещал с 1 августа.

«Следует отметить, что около 95% всего потребляемого в США оливкового масла импортируется, поэтому подобная политика ударит по конечному потребителю»,— заявил CNBC глава Deoleo Кристобаль Вальдес. По его словам, компания намерена продолжать усилия по поддержанию диалога с руководством США. Господин Вальдес также подчеркнул, что главная задача Deoleo — «защитить доступ американских потребителей к продукту, который очень важен для их здоровья».

Сейчас ЕС является крупнейшим в мире производителем, потребителем и экспортером оливкового масла. С большим отрывом среди производителей этого продукта лидирует Испания, которая в 2024 году произвела 1,38 млн тонн масла. Италия и Греция в прошлом году произвели примерно по 250 тыс. тонн. И в то время как в ЕС площади, занятые оливковыми рощами, достигают 4 млн га, в США они составляют всего 16 тыс. га.

О том, дадут ли новые импортные пошлины на европейские товары преимущество Америке, читайте в материале «Дональд Трамп берет по 20%».

Алена Миклашевская