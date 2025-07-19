Дональд Трамп берет по 20%

Дональд Трамп ужесточил свою позицию и теперь готов ввести 20-процентные пошлины против ЕС. Президент США требует от Брюсселя согласовать новые тарифы с минимальной ставкой в 15%, пишет Financial Times со ссылкой на источники. При этом максимальный размер ограничений будет на уровне 20%, а в отношении европейского автопрома — 25%. Предыдущее соглашение с ЕС предполагало сохранение базовой ставки пошлины на уровне 10% на большинство товаров. Однако теперь Белый дом намерен добиваться более выгодной переговорной позиции, говорят собеседники издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

При этом Трамп считает, что ЕС «наносил убытки» Вашингтону, но теперь европейцы ведут себя вежливо и готовы к сделке. Впрочем, никаких преимуществ американскому бюджету новые тарифы не дадут, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” профессор Лондонской школы экономики Мартин Де Риддер: «Данное решение не станет катастрофой, но это сделает американскую продукцию дороже, кроме того, еще и ударит по экономическому росту Европы.

Это ситуация, при которой обе стороны оказываются в проигрыше. В то же время существенная часть американской продукции производится внутри США, а европейской — внутри Евросоюза. Именно поэтому катастрофы ждать не стоит. Но ситуация может меняться очень быстро. Впрочем, с точки зрения экономики для обеих сторон конфликта — и для Европы, и для США — лучше избавиться от тарифной политики.

Трамп и ЕС получат гораздо больше прибыли, если откажутся от тарифов».

США пригрозили ввести 30-процентные пошлины на весь импорт из Европы, если сделки не будет до 1 августа. ЕС в ответ может ввести тарифы на американский текстиль и куриное мясо, а также обложить дополнительными сборами компании из США. Но до сих пор в Брюсселе нет единства по этому вопросу, говорят собеседники Financial Times.

Любые угрозы Трампа нельзя воспринимать буквально, отмечает американский политолог Александр Гольдфарб. По его словам, чаще всего глава Белого дома просто блефует: «Во-первых, 10-15% — это не такие большие тарифы. Во-вторых, пока Трамп их не ввел, все эти разговоры нужно делить на два. Может, они вообще не состоятся, потому что разговоры о разных тарифах на разные страны ведутся уже полгода. Их то обещают ввести, то отменяют, то начинаются переговоры и так далее. Поэтому, думаю, что это не очень существенная новость, пока все это не будет реально сделано. Посмотрите на Китай, например, то они говорят, что они введут 500-процентные вторичные санкции на КНР в виде тарифов, то снижают их доставку. В конце концов, неизвестно, что будет. Поэтому я бы не стал очень серьезно к этому относиться, пока это не станет реальностью».

О введении зеркальных торговых пошлин в отношении 185 стран Трамп объявил в начале апреля. Базовая ставка на импорт иностранных товаров составила 10%. Но для 57 государств ее повысили. Вскоре Белый дом приостановил введение этих тарифов, так как многие страны захотели заключить с Вашингтоном более выгодные деловые соглашения. Для ЕС США — крупнейший рынок сбыта, а пошлины охватывают экспорт на сумму €380 млрд из общего объема более €532 млрд в год.

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Леонид Пастернак