В Тамбове прокомментировали данные о задержании экс-главы области Егорова

В администрации Тамбовской области сообщили «Ъ», что у них не проходило обысков, связанных с возможным уголовным делом экс-главы региона Максима Егорова. О предполагаемом задержании экс-чиновника здесь узнали из новостей.

Максима Егорова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ранее ТАСС. По нескольким адресам в Москве и Тамбове, согласно информации источников агентства, идут обыски.

Максим Егоров руководил регионом в 2021-2024 годах. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го занимал пост главного государственного жилищного инспектора.