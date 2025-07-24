Чем известен экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров

24 июля стало известно о задержании бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Егоров (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Егоров (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Егоров Максим Борисович родился 23 мая 1977 года в Нижнем Новгороде. Окончил Волжский государственный университет водного транспорта (1999). Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» — Высшей школы госуправления РАНХиГС в Москве.

В 1999–2000 годах работал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода.

В 2000–2005 годах занимал различные должности в нижегородской распределительной сетевой компании «Нижновэнерго»: от экономиста первой категории до заместителя директора по экономике.

В 2005–2015 годах работал в Федеральной службе по тарифам, покинув ведомство в должности главы управления регулирования электроэнергетической отрасли. В 2016–2018 годах трудился в представительстве Тюменской области в Москве.

В 2018–2021 годах занимал должность замглавы Минстроя, в декабре 2019-го был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ. Курировал два департамента — стратегических проектов и развития ЖКХ. Отвечал в министерстве за модернизацию коммунальной сферы и нормативно-правовое регулирование в ней, за вопросы государственно-частного партнерства в ЖКХ, управления многоквартирными домами и капремонта, за ликвидацию аварийного жилфонда, а также курировал от министерства реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году указом президента РФ назначен врио главы администрации Тамбовской области, избран секретарем Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия». В 2022-м победил на губернаторских выборах в регионе с 84,95% голосов. В 2024 году был освобожден с поста главы Тамбовской области в связи с «переходом на новую работу на федеральном уровне», но нового назначения так и не получил.

Женат, трое детей.