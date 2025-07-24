ТАСС: задержан бывший глава Тамбовской области Егоров

Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Егоров (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Егоров (2022 год)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С ним проводятся следственные действия», - заявил собеседник агентства. По нескольким адресам в Москве и Тамбове идут обыски.

Максим Егоров руководил регионом в 2021-2024 годах (в 2021-2022 годах в качестве врио). В ноябре прошлого года его сменил Евгений Первышов. С декабря 2019 года по октябрь 2021-го господин Егоров занимал пост главного государственного жилищного инспектора.