Минобрнауки предложило отсрочить на пять лет поступление в вуз после отчисления
13.10.2026, 10:33
Минобрнауки разрабатывает изменения в правила приема в высшие учебные заведения, согласно которым отчисленные студенты не смогут вновь поступить в тот же вуз в ближайшие пять лет. Отсчет запрета начинается с даты исключения.
В проекте приказа, изученном ТАСС, подчеркивается, что ограничение касается именно дисциплинарных взысканий — мер, применяемых за серьезные нарушения. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.