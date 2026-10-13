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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Минобрнауки предложило отсрочить на пять лет поступление в вуз после отчисления

13.10.2026, 10:33
Минобрнауки разрабатывает изменения в правила приема в высшие учебные заведения, согласно которым отчисленные студенты не смогут вновь поступить в тот же вуз в ближайшие пять лет. Отсчет запрета начинается с даты исключения.
В проекте приказа, изученном ТАСС, подчеркивается, что ограничение касается именно дисциплинарных взысканий — мер, применяемых за серьезные нарушения. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Высшее образование
Минобрнауки
Образование. Ъ–Карьера
Российское образование