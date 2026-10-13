На Бали из-за нехватки бензина скопились очереди на АЗС

Перебои с топливом возникли в том числе в туристических районах Улувату (юго-западное побережье) и Убуд (центр острова). По данным агентства, бензина нет как на крупных заправках, так и у частных продавцов, а мелкие точки продажи топлива закрываются. Некоторым водителям приходится ждать больше часа.