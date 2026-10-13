На Бали из-за нехватки бензина скопились очереди на АЗС
13.10.2026, 10:22
В нескольких районах индонезийского острова Бали отмечается острая нехватка бензина. На заправках выстраиваются длинные очереди, передает «РИА Новости». Генконсульство России предупредило об образовании заторов на дорогах.
Перебои с топливом возникли в том числе в туристических районах Улувату (юго-западное побережье) и Убуд (центр острова). По данным агентства, бензина нет как на крупных заправках, так и у частных продавцов, а мелкие точки продажи топлива закрываются. Некоторым водителям приходится ждать больше часа.
Местное издание Detik Bali пишет, что жалобы на нехватку бензина стали поступать 11 октября, а уже на следующий день начали собираться очереди. Начальник полиции округа Бадунг заявил, что очереди на заправках вызваны «техническими неполадками с поставками топлива от поставщиков». Наблюдается дефицит бензина марок Pertalite и Pertamax. Из-за их нехватки некоторые жители вынуждены покупать марку Pertamax Turbo, которая стоит дороже — около 20 тыс. рупий (93 руб.) за литр.
Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina (выпускает бензин Pertalite) 11 октября направила на Бали судно, которое доставило 18 тыс. куб. м топлива Pertalite и 2,5 тыс. куб. м бензина Pertamax. Дополнительные поставки ожидаются 12, 14 и 16 октября.
Генконсульство России в Денпасаре призвало соотечественников учитывать возможные перебои в работе АЗС. В диппредставительстве советуют заранее планировать маршруты и предусматривать дополнительное время на дорогу, а также по возможности избегать необязательных поездок.