Главное на рынке недвижимости к утру 13 октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует группу застройщика «ПИК» и оператора связи «Ловител» (бренд Lovit) за ограничение доступа провайдеров в дома, сообщило ведомство. Операторы сообщили службе о наличии новых препятствий для оказания услуг в жилых комплексах «ПИК» в виде ограничений в доступе к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний «ПИК». На должностных лиц управляющих компаний будут наложены административные штрафы в размере от 20 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до 3 лет, на ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи оператора «Ловител» — оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, разъяснили в ФАС.