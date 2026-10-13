Главное на рынке недвижимости к утру 13 октября
«Самолет» попал под санкции ЕС
13.10.2026, 10:24
Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной. В качестве обоснования приводится утверждение о том, что «Самолет» на строительных проектах во Владивостоке использовал рабочую силу из КНДР, что, как говорится в документе, является нарушением санкций ООН. «Группа "Самолет" продолжает вести всю операционную работу в плановом режиме. Традиционно строительная отрасль в России практически на 100% использует отечественные материалы и оборудование, и группа "Самолет" — не исключение», — сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует группу застройщика «ПИК» и оператора связи «Ловител» (бренд Lovit) за ограничение доступа провайдеров в дома, сообщило ведомство. Операторы сообщили службе о наличии новых препятствий для оказания услуг в жилых комплексах «ПИК» в виде ограничений в доступе к кабельным вводам в дома со стороны лиц, не входящих в группу компаний «ПИК». На должностных лиц управляющих компаний будут наложены административные штрафы в размере от 20 до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до 3 лет, на ограничивающего конкуренцию на рынке услуг связи оператора «Ловител» — оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, разъяснили в ФАС.
Власти Москвы выставили на торги право застройки в рамках комплексного развития территорий участка в 3,2 га в Мещанском районе, где находится Рижский рынок. Победитель торгов сможет возвести на участке (проспект Мира, владения 82-92) общественно-деловой центр площадью 170 тыс. кв. м, включая объект гостиничного обслуживания на 380 номеров. В зоне застройки — Рижский рынок и универмаг «Крестовский», которые подлежат сносу или реконструкции. Начальная цена лота — 155,4 млн руб. Торги пройдут 19 ноября.
Жилой комплекс из двух башен высотой около 80 метров на месте комбината газеты «Правда» в Москве построят в 2029 году, сообщил акционер DARS (инвестор проекта) Дмитрий Рябов. В проекте предусмотрены 425 квартир, 69 кладовых, подземный паркинг на 248 машино-мест и разные общественные пространства. На первых этажах зданий разместятся кафе, ресторан, магазин, фитнес-центр и другие коммерческие помещения. Партнером проекта выступает банк ВТБ. Общий объем инвестиций составит 17,6 млрд руб.
Управление Росреестра по Москве в сентябре приняло 170,7 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что стало рекордным показателем в году, сообщает пресс-служба управления. За месяц показатель вырос на 25,7%, а в годовом выражении динамика составила 24%. Всего в январе-сентябре в столичное управление Росреестра поступило более 1,25 млн электронных заявлений, что на 5,5% превышает показатель девяти месяцев 2025 года.