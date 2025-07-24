Передача Киеву зенитных комплексов Patriot откладывается до весны 2026-го. Об этом ранее сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Речь идет о системах, которые должны быть переданы по новой схеме «Европа платит — Америка поставляет». Однако в данный момент средства на покупку есть, однако самих вооружений физически нет. Комментируя возникшие сложности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что информация о военных контрактах для Украины более разглашению не подлежит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что все происходящее есть часть кампании по дезинформации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Многочисленные СМИ утверждают, что западные союзники до сих пор не могут наладить снабжение Украины оружием по новой схеме «Европа платит — Америка поставляет». Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что деньги есть, но комплексов нет. Имеются в виду системы ПВО Patriot, в чем Киев особенно нуждается. Вернее, как таковые они есть, нужно лишь сделать несколько шагов, чтобы новый порядок заработал.

На первый взгляд все просто: Старый Свет на первом этапе передает свои установки, США после того, как изготовят или найдут на многочисленных арсеналах по всему миру, их потом замещают. И вот с этим возникли сложности. Европа говорит, мол, передать мы передадим, но четких гарантий, что потом нам все это возместят, нет.

Белый дом отвечает, мол, у вас пока мир, можете продержаться и без ПВО, тем более вы не все отдаете. Но вот беспокоятся партнеры, не хотят рисковать, особенно в свете разговоров о грядущем российском вторжении. Таким образом в итоге получается, что по самым оптимистичным расчетам, раньше конца года Киев новые Patriot не получит. И то при условии, что все схемы удастся согласовать в самое ближайшее время. В этой связи можно напомнить, что обещанного три года ждут — это как раз про это. Самолеты, танки, ракеты — все, что было обещано с большой помпой, в итоге приходит, но порой не в тех объемах и растягивается по времени.

Собственно, к чему все это? Возможны несколько вариантов дальнейшего развития событий. Нельзя исключать, что все вышесказанное есть часть некоего хитрого плана по дезинформации России, что вполне в духе Дональда Трампа. И второй аспект, который можно выделить как главное: несмотря на вроде бы явные проблемы с оружием, никто не говорит о немедленном заключении мирного соглашения.

Скорее наоборот — Запад готовится к долгосрочному противостоянию, чтобы там ни говорил 47-й президент Соединенных Штатов.

Впрочем, он уже ничего такого и не заявляет. В Америке, к слову сказать, сейчас активно обсуждают будущие санкции против Индии, Китая и Бразилии на фоне очередных скандалов. Так что в общем и целом есть большие основания предполагать, что оптимистичный сценарий — дело отнюдь не ближайшего будущего. В СМИ появился новый тезис: как бы Украина не стала для Трампа новым Афганистаном по примеру Байдена. Но в Белом доме это, конечно же, отрицают.

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Дмитрий Дризе