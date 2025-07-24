«На первый взгляд все просто»
Дмитрий Дризе — о поставках западного оружия Украине
Передача Киеву зенитных комплексов Patriot откладывается до весны 2026-го. Об этом ранее сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel. Речь идет о системах, которые должны быть переданы по новой схеме «Европа платит — Америка поставляет». Однако в данный момент средства на покупку есть, однако самих вооружений физически нет. Комментируя возникшие сложности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что информация о военных контрактах для Украины более разглашению не подлежит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что все происходящее есть часть кампании по дезинформации.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Многочисленные СМИ утверждают, что западные союзники до сих пор не могут наладить снабжение Украины оружием по новой схеме «Европа платит — Америка поставляет». Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что деньги есть, но комплексов нет. Имеются в виду системы ПВО Patriot, в чем Киев особенно нуждается. Вернее, как таковые они есть, нужно лишь сделать несколько шагов, чтобы новый порядок заработал.
На первый взгляд все просто: Старый Свет на первом этапе передает свои установки, США после того, как изготовят или найдут на многочисленных арсеналах по всему миру, их потом замещают. И вот с этим возникли сложности. Европа говорит, мол, передать мы передадим, но четких гарантий, что потом нам все это возместят, нет.
Белый дом отвечает, мол, у вас пока мир, можете продержаться и без ПВО, тем более вы не все отдаете. Но вот беспокоятся партнеры, не хотят рисковать, особенно в свете разговоров о грядущем российском вторжении. Таким образом в итоге получается, что по самым оптимистичным расчетам, раньше конца года Киев новые Patriot не получит. И то при условии, что все схемы удастся согласовать в самое ближайшее время. В этой связи можно напомнить, что обещанного три года ждут — это как раз про это. Самолеты, танки, ракеты — все, что было обещано с большой помпой, в итоге приходит, но порой не в тех объемах и растягивается по времени.
Собственно, к чему все это? Возможны несколько вариантов дальнейшего развития событий. Нельзя исключать, что все вышесказанное есть часть некоего хитрого плана по дезинформации России, что вполне в духе Дональда Трампа. И второй аспект, который можно выделить как главное: несмотря на вроде бы явные проблемы с оружием, никто не говорит о немедленном заключении мирного соглашения.
Скорее наоборот — Запад готовится к долгосрочному противостоянию, чтобы там ни говорил 47-й президент Соединенных Штатов.
Впрочем, он уже ничего такого и не заявляет. В Америке, к слову сказать, сейчас активно обсуждают будущие санкции против Индии, Китая и Бразилии на фоне очередных скандалов. Так что в общем и целом есть большие основания предполагать, что оптимистичный сценарий — дело отнюдь не ближайшего будущего. В СМИ появился новый тезис: как бы Украина не стала для Трампа новым Афганистаном по примеру Байдена. Но в Белом доме это, конечно же, отрицают.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".