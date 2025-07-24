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Застройщики ощутили «Притяжение»

«Аксиома» в партнерстве с господрядчиком возведет ЖК на месте «Полтинника»

Финансовая компания «Аксиома» (основатель — экс-депутат Госдумы Сергей Журавлев) и подрядчик соцобъектов в регионе «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых собрались до конца 2030 года совместно построить на территории бывшего ДК имени 50-летия Октября вблизи центра Воронежа ЖК «Притяжение». Планируется возвести 69 тыс. кв. м жилья комфорт-класса за 4,1 млрд руб. Особенностью концепции станет парковая зона. Эксперты отмечают, что с учетом снижения активности девелоперов на фоне высокой ключевой ставки проект может стать одним из немногих реализованных в ближайшие годы, поэтому у «Аксиомы» будет меньше конкурентов.

Два заметных игрока строительного рынка Воронежа помогут друг другу реализовать проект в сложной конъюнктуре

Два заметных игрока строительного рынка Воронежа помогут друг другу реализовать проект в сложной конъюнктуре

Фото: наш.дом.рф

Воронежское ООО «СЗ "Левый берег"» (подконтрольно ООО «ТСП "Воронеж строй комплекс"», ВСК) опубликовало проектную декларацию с параметрами застройки территории на улице Ворошилова, 19, на месте снесенного в 2022 году Дворца культуры имени 50-летия Октября (был известен в городе как «Полтинник»). Согласно декларации, общая стоимость возведения ЖК «Притяжение» площадью 69,1 тыс. кв. м из двух многосекционных корпусов в 15–25 этажей составит 4,1 млрд руб.

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Первый корпус будет включать 344 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, второй — 352. Проектом предусмотрены подземные паркинги в обоих корпусах на 266 и 108 автомобилей соответственно, а также обустройство детской и спортивной площадок. Площадь самой маленькой квартиры в ЖК может составить 37,7 кв. м, самой большой двухуровневой — 123,6 кв. м.

ЖК «Притяжение» «Аксиома» анонсировала еще в 2023 году, но тогда не сообщалось о партнерах в проекте.

Земля на месте «Полтинника» площадью 22,7 тыс. кв. м по-прежнему находится в собственности «Аксиомы», участок передан в аренду «Левому берегу», который выступает застройщиком. ВСК стал генподрядчиком ЖК. Завершение строительства первого корпуса запланировано на второй квартал 2028 года, ввод в эксплуатацию второго ожидается в третьем квартале 2030 года.

Гендиректор «Аксиомы» Иван Кандыбин в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что ЖК будут строить в партнерстве: «В апреле мы объявили о том, что развивать территорию на Ворошилова, 19, будем совместно с ВСК в рамках партнерского девелопмента. Реализовываться будет архитектурный проект "Аксиомы". Инвестиции в строительство будут вестись на паритетных условиях. На первых этажах всех секций будут расположены помещения общественного назначения. Всего запланировано в районе 44 тыс. кв. м полезной продаваемой площади»,— отметил господин Кандыбин.

В ВСК отказались от комментариев, сказав, что будут «готовы дать информацию после старта продаж».

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Финансовая компания «Аксиома»"» зарегистрировано в 1997 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 80 млн руб. Гендиректор — Иван Кандыбин, акционеры не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 398 млн руб., чистая прибыль — 52 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик "Левый берег"» зарегистрировано в мае 2018 года в селе Новая Усмань Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 41 тыс. руб. 74,39% долей ООО принадлежит директору Алексею Воронову (25,61% из них — через ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"»), еще 25,61% — Игорю Воронову через то же ООО. Выручка «Левого берега» по итогам 2024 года не раскрывается, чистая прибыль — 190 тыс. руб. Выручка ВСК в 2024 году составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 184 млн руб.

«Аксиома» приобрела ДК площадью 10,3 тыс. кв. м с прилегающим парком на 2,2 га по итогам аукциона в июле 2021 года за 509,4 млн руб. В том же году после сделки общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области решил не включать ДК 1967 года постройки в реестр ОКН. В феврале 2022 года «Аксиома» заявила о намерении снести объект.

Председатель регионального Союза строителей Владимир Астанин считает, что проект может быть актуальным с учетом снижения активности других девелоперов. «Мы наблюдаем замедление темпов строительства в сегменте "комфорт", это приводит к уменьшению предложения на рынке. Поэтому проект может оказаться востребованным для покупателей, которые не используют ипотеку, а инвестируют собственные средства»,— сказал господин Астанин.

«У проекта удачная локация — на стыке Ленинского и Советского районов,— отметила руководитель агентства недвижимости "4 комнаты" Наталия Колесникова.— В ЖК заявлены интересные квартиры — с террасами и двухуровневые. У комплекса будет собственная парковая зона, что привлекательно для центра Воронежа». По данным госпожи Колесниковой, стоимость квартир в ЖК на старте продаж может начинаться от 160 тыс. руб. за квадратный метр.

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«ВСК зарекомендовал себя на государственных социальных подрядах. Это крупная компания, обладающая собственной производственной технической базой,— говорит глава воронежской строительной ГК "БиК" Дмитрий Большаков.— Не имея большого опыта в жилищном строительстве, она сможет возвести хороший ЖК при руководстве со стороны опытного заказчика в виде "Аксиомы". Хотя у строительного рынка всей страны можно наблюдать некоторые проблемы из-за высокой ключевой ставки, уже сейчас ЦБ постепенно делает послабления. Потребность в квартирах с хорошей локацией сохраняется. С учетом высокой обеспеченности парковками и парковой зоны ЖК может и не вызвать ажиотажного спроса, но достаточный интерес будет».

Ульяна Ларионова