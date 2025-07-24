Застройщики ощутили «Притяжение»

Финансовая компания «Аксиома» (основатель — экс-депутат Госдумы Сергей Журавлев) и подрядчик соцобъектов в регионе «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых собрались до конца 2030 года совместно построить на территории бывшего ДК имени 50-летия Октября вблизи центра Воронежа ЖК «Притяжение». Планируется возвести 69 тыс. кв. м жилья комфорт-класса за 4,1 млрд руб. Особенностью концепции станет парковая зона. Эксперты отмечают, что с учетом снижения активности девелоперов на фоне высокой ключевой ставки проект может стать одним из немногих реализованных в ближайшие годы, поэтому у «Аксиомы» будет меньше конкурентов.

Два заметных игрока строительного рынка Воронежа помогут друг другу реализовать проект в сложной конъюнктуре

Фото: наш.дом.рф

Воронежское ООО «СЗ "Левый берег"» (подконтрольно ООО «ТСП "Воронеж строй комплекс"», ВСК) опубликовало проектную декларацию с параметрами застройки территории на улице Ворошилова, 19, на месте снесенного в 2022 году Дворца культуры имени 50-летия Октября (был известен в городе как «Полтинник»). Согласно декларации, общая стоимость возведения ЖК «Притяжение» площадью 69,1 тыс. кв. м из двух многосекционных корпусов в 15–25 этажей составит 4,1 млрд руб.

Первый корпус будет включать 344 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, второй — 352. Проектом предусмотрены подземные паркинги в обоих корпусах на 266 и 108 автомобилей соответственно, а также обустройство детской и спортивной площадок. Площадь самой маленькой квартиры в ЖК может составить 37,7 кв. м, самой большой двухуровневой — 123,6 кв. м.

ЖК «Притяжение» «Аксиома» анонсировала еще в 2023 году, но тогда не сообщалось о партнерах в проекте.

Земля на месте «Полтинника» площадью 22,7 тыс. кв. м по-прежнему находится в собственности «Аксиомы», участок передан в аренду «Левому берегу», который выступает застройщиком. ВСК стал генподрядчиком ЖК. Завершение строительства первого корпуса запланировано на второй квартал 2028 года, ввод в эксплуатацию второго ожидается в третьем квартале 2030 года.

Гендиректор «Аксиомы» Иван Кандыбин в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что ЖК будут строить в партнерстве: «В апреле мы объявили о том, что развивать территорию на Ворошилова, 19, будем совместно с ВСК в рамках партнерского девелопмента. Реализовываться будет архитектурный проект "Аксиомы". Инвестиции в строительство будут вестись на паритетных условиях. На первых этажах всех секций будут расположены помещения общественного назначения. Всего запланировано в районе 44 тыс. кв. м полезной продаваемой площади»,— отметил господин Кандыбин.

В ВСК отказались от комментариев, сказав, что будут «готовы дать информацию после старта продаж».

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Финансовая компания «Аксиома»"» зарегистрировано в 1997 году в Воронеже. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 80 млн руб. Гендиректор — Иван Кандыбин, акционеры не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 398 млн руб., чистая прибыль — 52 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик "Левый берег"» зарегистрировано в мае 2018 года в селе Новая Усмань Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 41 тыс. руб. 74,39% долей ООО принадлежит директору Алексею Воронову (25,61% из них — через ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронеж строй комплекс"»), еще 25,61% — Игорю Воронову через то же ООО. Выручка «Левого берега» по итогам 2024 года не раскрывается, чистая прибыль — 190 тыс. руб. Выручка ВСК в 2024 году составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 184 млн руб.

«Аксиома» приобрела ДК площадью 10,3 тыс. кв. м с прилегающим парком на 2,2 га по итогам аукциона в июле 2021 года за 509,4 млн руб. В том же году после сделки общественный совет при управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области решил не включать ДК 1967 года постройки в реестр ОКН. В феврале 2022 года «Аксиома» заявила о намерении снести объект.

Председатель регионального Союза строителей Владимир Астанин считает, что проект может быть актуальным с учетом снижения активности других девелоперов. «Мы наблюдаем замедление темпов строительства в сегменте "комфорт", это приводит к уменьшению предложения на рынке. Поэтому проект может оказаться востребованным для покупателей, которые не используют ипотеку, а инвестируют собственные средства»,— сказал господин Астанин.

«У проекта удачная локация — на стыке Ленинского и Советского районов,— отметила руководитель агентства недвижимости "4 комнаты" Наталия Колесникова.— В ЖК заявлены интересные квартиры — с террасами и двухуровневые. У комплекса будет собственная парковая зона, что привлекательно для центра Воронежа». По данным госпожи Колесниковой, стоимость квартир в ЖК на старте продаж может начинаться от 160 тыс. руб. за квадратный метр.

«ВСК зарекомендовал себя на государственных социальных подрядах. Это крупная компания, обладающая собственной производственной технической базой,— говорит глава воронежской строительной ГК "БиК" Дмитрий Большаков.— Не имея большого опыта в жилищном строительстве, она сможет возвести хороший ЖК при руководстве со стороны опытного заказчика в виде "Аксиомы". Хотя у строительного рынка всей страны можно наблюдать некоторые проблемы из-за высокой ключевой ставки, уже сейчас ЦБ постепенно делает послабления. Потребность в квартирах с хорошей локацией сохраняется. С учетом высокой обеспеченности парковками и парковой зоны ЖК может и не вызвать ажиотажного спроса, но достаточный интерес будет».

Ульяна Ларионова